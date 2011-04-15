Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

07/12/2018
13:27

МТ ППК запустит "Ласточки" из Твери в Торжок с 9 декабря

Московско-Тверская ППК запустит "Ласточки" из Твери в Торжок с 9 декабря. Об этом говорится в сообщении перевозчика.

С 9 по 14 декабря здесь будут ходить четыре "Ласточки", а с 15 декабря - сразу восемь скорых поездов, по четыре в каждую сторону. Из Торжка "Ласточки" будут отправляться в 6:55, 10:05, 16:40 и 19:15, а из Твери - в 8:55, 15:28, 18:01 и 21:20. Все поезда будут останавливаться в Лихославле.

Билеты на новую "Ласточку" можно будет купить на любой станции участка Москва - Тверь - Торжок и в приложении "РЖД Пассажирам". Взрослый билет между Тверью и Торжком будет стоить 286 руб., между Тверью и Лихославлем - 160 руб., между Торжком и Лихославлем - 126 руб. Проезд для детей до 5 лет - бесплатный. Пассажиры с билетами на обычную электричку смогут без сбора доплачивать разницу стоимости в кассе и ехать на "Ласточке".

АО "МТ ППК" является пригородным железнодорожным перевозчиком в части Московской, Тверской, Новгородской, Ярославской и Псковской областей. Основу полигона деятельности компании составляет участок Москва - Зеленоград - Тверь. Пригородные поезда МТППК перевезли более 56 млн человек в 2017 году.


"AK&M" от 07.12.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100