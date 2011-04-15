МТ ППК запустит "Ласточки" из Твери в Торжок с 9 декабря

Московско-Тверская ППК запустит "Ласточки" из Твери в Торжок с 9 декабря. Об этом говорится в сообщении перевозчика.



С 9 по 14 декабря здесь будут ходить четыре "Ласточки", а с 15 декабря - сразу восемь скорых поездов, по четыре в каждую сторону. Из Торжка "Ласточки" будут отправляться в 6:55, 10:05, 16:40 и 19:15, а из Твери - в 8:55, 15:28, 18:01 и 21:20. Все поезда будут останавливаться в Лихославле.



Билеты на новую "Ласточку" можно будет купить на любой станции участка Москва - Тверь - Торжок и в приложении "РЖД Пассажирам". Взрослый билет между Тверью и Торжком будет стоить 286 руб., между Тверью и Лихославлем - 160 руб., между Торжком и Лихославлем - 126 руб. Проезд для детей до 5 лет - бесплатный. Пассажиры с билетами на обычную электричку смогут без сбора доплачивать разницу стоимости в кассе и ехать на "Ласточке".



АО "МТ ППК" является пригородным железнодорожным перевозчиком в части Московской, Тверской, Новгородской, Ярославской и Псковской областей. Основу полигона деятельности компании составляет участок Москва - Зеленоград - Тверь. Пригородные поезда МТППК перевезли более 56 млн человек в 2017 году.





"AK&M" от 07.12.2018