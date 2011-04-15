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07/12/2018
13:52

Экспорт зерновых культур из РФ на Филиппины с начала года увеличился в 5 раз

Экспорт зерновых культур из РФ на Филиппины увеличился в 5 раз. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза РФ по итогам заседания совместной Российско-Филиппинской рабочей группы по развитию сельского хозяйства, на котором стороны обсудили основные аспекты двустороннего сотрудничества.

Было отмечено, что в текущем году дополнительный импульс сотрудничеству в сфере сельского хозяйства придало увеличение поставок зерновых из России на филиппинский рынок. С начала года их объем вырос практически в 5 раз до 719.86 тыс. т (в 2017 году - 155.65 тыс. т).

В целом товарооборот между странами по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился в 4 раза - до $178 млн, российский экспорт - почти в 15 раз до $146 млн.


"AK&M" от 07.12.2018
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