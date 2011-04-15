Трансмашхолдинг модернизирует вагоны метро Софийского метрополитена

Трансмашхолдинг проведет капитальный ремонт и модернизацию вагонов серии 81-717.4 /714.4 Софийского метрополитена в 2019 году. Об этом сообщили в Дирекции по внешним связям холдинга.



Договор между АО "Метровагонмаш" (МВМ, входит в состав АО "Трансмашхолдинг") и Софийским метрополитеном пописан 6 декабря 2018 года.



Согласно договору, предприятие Трансмашхолдинга отремонтирует и модернизирует 8 вагонов (2 состава по 4 вагона). Кроме того, соглашение предусматривает опцион на модернизацию еще 40 вагонов.



В рамках контракта Метровагонмаш разработает детальные технические проекты ремонта и модернизации метропоездов.



Сотрудничество МВМ с Софийским метрополитеном началось со дня его открытия в 1998 году. В настоящее время парк столичного метро Болгарии насчитывает более 150 вагонов. Все они в разные годы изготовлены на заводе "Метровагонмаш". Последняя на сегодняшний день поставка состоялась в сентябре 2012 года.



АО "Трансмашхолдинг" (ИНН 7723199790) объединяет предприятия транспортного машиностроения, разрабатывающие и выпускающие электровозы, тепловозы, пассажирские и грузовые вагоны, тепловозные и судовые дизели, вагоны метро, электро- и дизель-поезда, вагонное литьё, компоненты и оборудование для железнодорожного подвижного состава.



Чистая прибыль АО "Трансмашхолдинг" за первое полугодие 2018 года по МСФО увеличилась в 9.68 раза до 12.93 млрд руб. с 1.336 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 64.26% до 109.304 млрд руб. с 66.543 млрд руб., операционная прибыль - в 4.06 раза до 17.252 млрд руб. с 4.248 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 8.59 раза до 16.313 млрд руб. с 1.898 млрд руб.



Чистая прибыль АО "Трансмашхолдинг" в первом полугодии 2018 года выросла на 12.09% до 3.346 млрд руб. с 2.985 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась на 61.41% до 40.074 млрд руб. с 24.828 млрд руб., прибыль от продаж - в 3.12 раза до 3.254 млрд руб. с 1.042 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 25.65% до 4.053 млрд руб. с 3.225 млрд руб.



АО "Метровагонмаш" основан в 1897 году. Разработкой и производством вагонов метро занимается с 1934 года. Вагоны метро, выпущенные на Метровагонмаше, перевозят более 15 млн пассажиров ежедневно. В 19 метрополитенах городов 11 стран мира эксплуатируется более 7 тыс. вагонов метро.



"AK&M" от 07.12.2018