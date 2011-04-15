М.Видео и "Эльдорадо" начали продажи Яндекс.Телефона

Розничные сети "М.Видео" и "Эльдорадо" (группа "М.Видео - Эльдорадо"), входящие в ПФГ Сафмар Михаила Гуцериева, объявили о старте продаж смартфонов Яндекс в своих магазинах и онлайн с 7 декабря. Об этом говорится в сообщении группы.



Также до конца года в "М.Видео" появятся новые умные колонки Irbis A с голосовым помощником Алисой.



Таким образом, "М.Видео" станет единственным в России ритейлером, где будут представлены оба типа устройств от Яндекса.



Напомним, недавно Яндекс анонсировал выпуск своего смартфона - Яндекс.Телефон.



Телефон оборудован голосовым помощником "Алиса". Чтобы решить ту или иную задачу, необязательно запускать приложение, отмечает компания, держать телефон в руках не требуется: помощник отзовётся, даже если аппарат просто лежит где-то рядом.



В Яндекс.Телефоне есть определитель номера. Он подключён к базе Яндекс.Справочника, где собраны контакты миллионов организаций. Пользователь будет знать, откуда ему звонят, даже если номер не записан в адресной книге.



Телефон работает на Android 8.1. Он оснащён восьмиядерным процессором Snapdragon 630 и экраном с диагональю 5.65 дюйма и разрешением 2160 x 1080 точек.



Цена Телефона - 17.99 тыс. руб. Продажи стартовали 6 декабря.



Yandex N.V. - крупная интернет-компания, владеющая поисковиком "Яндекс" и рядом интернет-сервисов.



Чистая прибыль Яндекса по US GAAP за 9 месяцев 2018 года выросла почти в 8 раз до 39.95 млрд руб. с 5.156 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 34% до 88.815 млрд руб. с 66.194 млрд руб., операционная прибыль - на 63% до 13.39 млрд руб. с 8.219 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 38% до 27.271 млрд руб. с 19.782 млрд руб.



За III квартал 2018 года консолидированная выручка выросла по сравнению с аналогичным показателем за III квартал 2017 года на 39% до 32.6 млрд руб. ($496.6 млн). Чистая прибыль выросла на 459% и составила 4.8 млрд руб. ($72.7 млн). Скорректированная чистая прибыль (Adjusted net income) увеличилась на 157% и составила 6.1 млрд руб. ($93 млн). Скорректированный показатель EBITDA (Adjusted EBITDA) вырос на 88% до 10.7 млрд руб. ($163.5 млн).



ПАО "М.Видео" (ИНН 7707602010) входит в ПФГ САФМАР Михаила Гуцериева - крупнейшая российская розничная компания, объединяющая бренды на рынке бытовой техники и электроники "М.Видео" и "Эльдорадо", а также маркетплейс Goods. Совокупная годовая выручка компаний превышает 360 млрд руб. с НДС.



Группа "М.Видео-Эльдорадо" - единственная российская компания в секторе розничной торговли электроникой, чьи акции обращаются на фондовом рынке. В настоящее время торговля акциями компании идёт на крупнейшей российской биржевой площадке - Московской бирже (тикер: MVID).



По состоянию на 30 июня 2018 года группа объединяет 427 магазинов под брендом "М.Видео", 411 магазинов под брендом "Эльдорадо" и 2 магазина "М_Mobile" более чем в 200 городах Российской Федерации. Торговая площадь магазинов группы составляет 1.287 млн кв. м, общая площадь - 1.72 млн кв.м.



Продажи Группы "М.Видео-Эльдорадо" за 9 месяцев 2018 года выросли на 16% до 281.1 млрд руб. (с НДС) по сравнению с годом ранее. Интернет-продажи объединённой компании выросли на 34.2% до 51.1 млрд руб. (с НДС).



"AK&M" от 07.12.2018