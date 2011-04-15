У проекта "Маркетплейс" появились две новые платформы

Пилотные электронные платформы по реализации облигаций и продаже паев паевых инвестиционных фондов присоединились к проекту "Маркетплейс". Первые реальные сделки, осуществленные по правилам дистанционной торговли с внесением информации в регистратор финансовых транзакций, были совершены в начале декабря 2018 года через агрегатор информации по акциям, облигациям и паевым фондам Investfunds.ru. Об этом говорится в сообщении Банка России.



Платформой по реализации облигаций выступил ВТБ Регистратор. Тестовым продуктом были выбраны внебиржевые облигации Томской области. С использованием инфраструктуры проекта "Маркетплейс" в качестве пилотных сделок дистанционно было приобретено несколько облигаций. Томская область выпускает облигации для населения с 2002 года. Пилотные сделки стали первым случаем онлайн-покупки этих облигаций и показали возможность снятия географического барьера для инвесторов. До настоящего времени купить облигации можно было только в офисах банков-агентов на территории региона.



Об успешном пилотировании заявила также "Финансовая платформа", созданная спецдепозитарием "Инфинитум".



Информация о проведенных реальных сделках была передана регистратору финансовых транзакций, созданному на базе Национального расчетного депозитария (НРД), и отражена на платформе в виде отчета в личном кабинете клиента. Регистратор финансовых транзакций является важнейшим элементом доверенной среды проекта "Маркетплейс". Он осуществляет хранение информации о совершенных на платформах сделках.



Промышленный запуск всех трех пилотных платформ в рамках проекта "Маркетплейс" запланирован на 2019 год и станет возможен после принятия необходимых законодательных изменений. Технологическая готовность платформы по банковским вкладам на базе Московской Биржи будет обеспечена согласно графику - в феврале 2019 года.



"Пилотные сделки продемонстрировали возможность предоставления потребителям дистанционного доступа к продуктам и услугам финансовых организаций через проект "Маркетплейс" в режиме 24/7 вне зависимости от их географического местоположения, - отметил первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов. - Для финансовых организаций такой канал стал дополнительной возможностью привлечения клиентов".



"НРД как поставщик высокотехнологичных инфраструктурных решений в проекте "Маркетплейс" масштабирует накопленный опыт деятельности в качестве системно значимого репозитария и выполняет роль регистратора финансовых транзакций, - прокомментировал Эдди Астанин, председатель правления Национального расчетного депозитария. - Мы верим в перспективность этого проекта, который отражает глобальный тренд по цифровизации финансового рынка".



"AK&M" от 07.12.2018