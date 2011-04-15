Правительство внесло в Госдуму законопроект, изменяющий порядок формирования перечня ценовых зон рынка электроэнергии

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму проекта федерального закона "О внесении изменений в статью 36 Федерального закона "Об электроэнергетике" в части ограничения перечня отдельных частей ценовых зон оптового рынка, в которых устанавливаются особенности функционирования оптового и розничных рынков". Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.



Законопроектом предлагается установить ограничение на включение новых территорий в перечень субъектов Федерации, которые Правительством России могут быть отнесены к отдельным частям ценовых зон, для которых устанавливаются регулируемые цены на электроэнергию.



Определяется исчерпывающий перечень из девяти субъектов Федерации, для которых Правительством РФ ранее уже установлены особенности функционирования оптового и розничных рынков электроэнергии: республики Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Карелия, Северная Осетия - Алания, Тыва, Чеченская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика. Для этих регионов цены на оптовом рынке электроэнергии останутся регулируемыми.





"AK&M" от 07.12.2018