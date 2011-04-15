Яндекс.Навигатор запустил сервис для оплаты заправки. Об этом говорится в сообщении компании.



С сегодняшнего дня, 7 декабря, водители могут оплатить заправку с помощью Яндекс.Навигатора, не выходя из машины. Навигатор подскажет, на каких АЗС есть нужное топливо, построит оптимальный маршрут, а на самой заправке предложит выбрать номер колонки, тип топлива и его количество. В приложении нет комиссии: топливо будет стоить столько же, сколько и на кассе, оплатить его можно банковской картой.



Все заправки, на которых доступна оплата в навигаторе, можно найти в категории "АЗС с оплатой". Сейчас к приложению подключено более тысячи заправок сетей ЕКА, "Нефтьмагистраль", Петербургская топливная компания, "Радуга и партнёры" и других региональных сетей в городах-миллионниках. Скоро заправку можно будет оплатить на АЗС Татнефти и Shell. Пока новая функция работает на устройствах с Android, но появится и на iOS. Отдельное приложение Яндекс.Заправки продолжит работать и скоро обновится.



Яндекс.Навигатор помогает водителям в дороге: строит маршруты с учётом пробок, предупреждает о камерах и подсказывает место для парковки. С его помощью можно также погасить штрафы ГИБДД или найти автосервис поблизости. В России приложением пользуется больше 17 млн человек в месяц.



Yandex N.V. - крупная интернет-компания, владеющая поисковиком "Яндекс" и рядом интернет-сервисов.



Чистая прибыль Яндекса по US GAAP за 9 месяцев 2018 года выросла почти в 8 раз до 39.95 млрд руб. с 5.156 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 34% до 88.815 млрд руб. с 66.194 млрд руб., операционная прибыль - на 63% до 13.39 млрд руб. с 8.219 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 38% до 27.271 млрд руб. с 19.782 млрд руб.



За III квартал 2018 года консолидированная выручка выросла по сравнению с аналогичным показателем за III квартал 2017 года на 39% до 32.6 млрд руб. ($496.6 млн). Чистая прибыль выросла на 459% и составила 4.8 млрд руб. ($72.7 млн). Скорректированная чистая прибыль (Adjusted net income) увеличилась на 157% и составила 6.1 млрд руб. ($93 млн). Скорректированный показатель EBITDA (Adjusted EBITDA) вырос на 88% до 10.7 млрд руб. ($163.5 млн).



"AK&M" от 07.12.2018