Роскачество дало советы по выбору новогодней ели. Рекомендации представлены в пресс-релизе ведомства.



Так, экологи советуют выбирать для украшения именно живую ёлку. "Выращивание десяти натуральных елок на специальной плантации наносит природе меньший ущерб, чем производство одной искусственной. Если натуральная ель имеет законное, не браконьерское, происхождение, то она лучше, чем искусственная, с точки зрения сохранения природы", заявила экотренер, участник экологического движения "РазДельный сбор" Марина Шалгинских, цитируемая в сообщении.



Новогодние деревья выращивают специально к новогодним праздникам, а также получают путём дежурной вырубки в местах, где их быть не должно: на обочинах дорог, в области газопроводов, в зоне ЛЭП. Вырубки могут носить санитарный характер: лесной массив прореживают, когда деревьев становится слишком много, чтобы не истощалась почва. То есть, их все равно бы срубили, а так лесничество получит за них деньги, которые использует на восстановление леса. "Поэтому, приобретая ель или сосну в специализированной точке продаж, вы можете быть уверены, что не наносите ущерба экологии", - подчёркивается в сообщении.



Чаще всего на ёлочных базарах выбирают ёлку или сосну.

Ель - классическая новогодняя красавица со стойким хвойным ароматом. Но у неё есть минус - она быстрее и легче осыпается, чем сосна.



Сосны стоят дешевле (потому что растут быстрее), их длинные иголки дольше остаются на ветках, но у них есть свой минус - большое количество смолы.



Также в продаже можно найти нормандские ели (пушистые, с плоскими иголками) и датские пихты (пышные, с короткой хвоей). Они стоят дольше - от двух недель до месяца. Но и стоят на порядок дороже отечественных.



При выборе дерева необходимо потрогать рукой ветки: они должны быть эластичными и гнуться легко. Ствол должен быть покрыт иголками. При разломе хвоинок в руке должен появиться характерный приятный аромат. Если на срезе ствола есть широкая темная кайма - дерево простоит недолго. Если постучать стволом о землю, иголки не должны осыпаться, обращает внимание Роскачество.



Свежесрубленная ель может стоять в квартире около 8 дней, сосна - около 12. Чтобы продлить ей жизнь, лучше разместить её вдали от отопительных приборов и использовать специальную подставку с резервуаром для воды.



"AK&M" от 07.12.2018