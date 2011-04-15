Сбербанк выходит на рынок POS-кредитования с новым продуктом "Покупки в кредит". Об этом говорится в сообщении банка.



Специально для развития линейки POS-продуктов Сбербанк запускает кредитный маркетплейс "Покупай со Сбербанком".



Сервис "Покупай со Сбербанком" позволяет оформить POS-кредит на товары и услуги на сайтах партнеров Сбербанка, при этом оформление заявки, рассмотрение запроса и подписание документов осуществляются полностью онлайн и не подразумевают участия в процессе сотрудников банка или партнера. Преимуществом продукта является технология, обеспечивающая быстрый и полностью безбумажный процесс оформления кредита.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.







"AK&M" от 07.12.2018