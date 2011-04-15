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07/12/2018
18:07

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг Московской области

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 7 декабря 2018 года подтвердило кредитный рейтинг Московской области на уровне "AA"(RU), прогноз -"стабильный", и её облигаций — на уровне "AA"(RU). Об этом говорится в сообщении агентства.

Кредитный рейтинг Московской области (далее — Московская область, область, регион) обусловлен высоким уровнем развития региональной экономики, стабильными бюджетными показателями и сбалансированной долговой нагрузкой при значительном объеме собственной ликвидности. В краткосрочном периоде высокий плановый рост капитальных расходов и дефицита бюджета не приведет к снижению кредитоспособности области благодаря поддержанию сбалансированного профиля погашения долга (малая доля краткосрочного рыночного долга, средний срок погашения — три года).

Московская область — крупный промышленно развитый регион, характеризующийся значительным вкладом в экономику РФ (3.7 трлн руб. в 2017 году, или порядка 5% суммарного российского валового регионального продукта, ВРП). Регион занимает второе место по численности населения (5% общего населения страны).

"AK&M" от 07.12.2018
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