Страны ОПЕК+ договорились о снижении добычи нефти на 1.2 млн баррелей в сутки, сообщает Bloomberg.



При этом 800 тыс. баррелей в сутки придется на страны ОПЕК, добычу 400 тыс. баррелей в сутки должны будут сократить страны, не являющиеся членами ОПЕК.



Ранее планировалось снижение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки.





"AK&M" от 07.12.2018