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Страны ОПЕК+ договорились о снижении добычи нефти на 1.2 млн баррелей в сутки, сообщает Bloomberg.
При этом 800 тыс. баррелей в сутки придется на страны ОПЕК, добычу 400 тыс. баррелей в сутки должны будут сократить страны, не являющиеся членами ОПЕК.
Ранее планировалось снижение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки.
"AK&M" от 07.12.2018