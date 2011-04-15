В России в январе-сентябре 13.3% населения находилось за чертой бедности

В России в январе-сентябре 2018 года 13.3% населения (19.6 млн человек) имели денежные доходы ниже величины прожиточного минимума. Об этом свидетельствуют данные Росстата.



Годом ранее показатель составил 13.8% (20.3 млн человек).

Правительство РФ установило прожиточный минимум за III квартал 2018 года в 10.451 тыс. руб. Для трудоспособного населения прожиточный минимум составил 11.31 тыс. руб., для пенсионеров - 8.615 тыс. руб., детей - 10.302 тыс. руб.





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