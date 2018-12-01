ЦБ РФ установил официальный курс евро на субботу, 8 декабря, в размере 76.0777 руб. против 75.6071 руб. на 7 декабря.





Курс евро за последние 5 дней:



07.12.18 - 75.6071 руб.

06.12.18 - 75.7051 руб.

05.12.18 - 75.6562 руб.

04.12.18 - 75.3874 руб.

01.12.18 - 75.7484 руб.







































































































"AK&M" от 07.12.2018