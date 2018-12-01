ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на субботу, 8 декабря, в размере 66.9227 руб. против 66.7377 руб. на 7 декабря.





Курс доллара США за последние 5 дней:



07.12.18 - 66.7377 руб.

06.12.18 - 66.8242 руб.

05.12.18 - 66.4467 руб.

04.12.18 - 66.2921 руб.

01.12.18 - 66.5335 руб.



































































































"AK&M" от 07.12.2018