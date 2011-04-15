Страховой рынок за 9 месяцев вырос на 13.7%

Страховой рынок за 9 месяцев 2018 года вырос на 13.7% (годом ранее - на 8.7%) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, объем взносов достиг 1093.8 млрд руб., следует из статистики, опубликованной на сайте Банка России.



Рост страхования жизни замедлился до 40.7% (-15.8 п.п.), но остался фундаментальной основой развития рынка. В результате доля сегмента достигла 29.7% совокупных премий (+5.7 п.п. за год). Взносы по страхованию жизни заемщика (13.2% от взносов по страхованию жизни) увеличились за 9 месяцев 2018 года на 33.5% по сравнению со значением за аналогичный период предыдущего года, что непосредственно связано с увеличением объемов кредитов, предоставленных физическим лицам.



Темпы прироста прочего страхования жизни, включающего страхование жизни с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика (ИСЖ), напротив, снизились до 42% (63.9% годом ранее), что стало причиной ухудшения совокупной динамики.



Рост кредитования оказал положительное влияние также на сегмент страхования от несчастных случаев и болезней (рост взносов на 30.3%). Темпы прироста добровольного медицинского страхования (ДМС) и страхования автокаско составили 7.4% и 2.9% соответственно.



В сегменте обязательного автострахования наблюдается стагнация (снижение премий на -0.1%). Одновременно произошло значительное падение выплат (на 30.8%), что может быть связано с расширением практики натурального возмещения вреда (восстановительного ремонта транспортного средства), а также более качественной работы по урегулированию убытков.



Совокупные выплаты по итогам 9 месяцев 2018 года уменьшились на 6.7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 369 млрд руб. Страховые выплаты по страхованию жизни выросли на 94.2% до 32.4 млрд руб., что вызвано истечением срока действия заключенных ранее среднесрочных договоров.





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