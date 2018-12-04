ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 11 декабря в размере 66.2416 руб. против 66.9227 руб. на 8 декабря.





Курс доллара США за последние 5 дней:



08.12.18 - 66.9227 руб.

07.12.18 - 66.7377 руб.

06.12.18 - 66.8242 руб.

05.12.18 - 66.4467 руб.

04.12.18 - 66.2921 руб.





























































































"AK&M" от 10.12.2018