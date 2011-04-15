Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 11 декабря

Банк России установил на 11 декабря курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 47.8066

1 Азербайджанский манат 39.0460

100 Армянских драмов 13.6722

1 Белорусский рубль 31.2269

1 Болгарский лев 38.6857

1 Бразильский реал 16.9524

100 Венгерских форинтов 23.4144

1000 Вон Республики Корея 58.7295

10 Гонконгских долларов 84.7817

1 Датская крона 10.1353

1 Доллар США 66.2416

1 Евро 75.7075

100 Индийских рупий 92.9511

100 Казахстанских тенге 17.9162

1 Канадский доллар 49.7421

100 Киргизских сомов 94.9020

10 Китайских юаней 95.8079

10 Молдавских леев 38.4567

1 Новый туркменский манат 18.9532

10 Норвежских крон 78.2258

1 Польский злотый 17.6404

1 Румынский лей 16.2772

1 СДР (специальные

права заимствования) 91.7817

1 Сингапурский доллар 48.3304

10 Таджикских сомони 70.2747

1 Турецкая лира 12.5296

10000 Узбекских сумов 79.6671

10 Украинских гривен 23.8322

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 84.2924

10 Чешских крон 29.2729

10 Шведских крон 73.3426

1 Швейцарский франк 66.9919

10 Южноафриканских рэндов 46.8904

100 Японских иен 58.8161





"AK&M" от 10.12.2018