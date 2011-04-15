Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 11 декабря

Для подписчиков
ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения
В свободном доступе
Новости дня
Комментарии
Подписка
На главную страницу
Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции
Об Агентстве
Продукты
Контактная информация
Банк России установил на 11 декабря курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 47.8066
1 Азербайджанский манат 39.0460
100 Армянских драмов 13.6722
1 Белорусский рубль 31.2269
1 Болгарский лев 38.6857
1 Бразильский реал 16.9524
100 Венгерских форинтов 23.4144
1000 Вон Республики Корея 58.7295
10 Гонконгских долларов 84.7817
1 Датская крона 10.1353
1 Доллар США 66.2416
1 Евро 75.7075
100 Индийских рупий 92.9511
100 Казахстанских тенге 17.9162
1 Канадский доллар 49.7421
100 Киргизских сомов 94.9020
10 Китайских юаней 95.8079
10 Молдавских леев 38.4567
1 Новый туркменский манат 18.9532
10 Норвежских крон 78.2258
1 Польский злотый 17.6404
1 Румынский лей 16.2772
1 СДР (специальные
права заимствования) 91.7817
1 Сингапурский доллар 48.3304
10 Таджикских сомони 70.2747
1 Турецкая лира 12.5296
10000 Узбекских сумов 79.6671
10 Украинских гривен 23.8322
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 84.2924
10 Чешских крон 29.2729
10 Шведских крон 73.3426
1 Швейцарский франк 66.9919
10 Южноафриканских рэндов 46.8904
100 Японских иен 58.8161
"AK&M" от 10.12.2018