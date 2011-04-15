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10/12/2018
11:09

Российский рынок акций получил хорошую среднесрочную поддержку в виде принятия решения ОПЕК+ о сокращении добычи

В пятницу российский рынок акций получил хорошую среднесрочную поддержку в виде принятия решения ОПЕК+ о сокращении добычи. Однако сильному росту препятствовала фондовая Америка, вновь упавшая без особых причин более чем на 2%. Об этом говорится в комментарии аналитика Алор Брокер Алексея Антонова.

Похоже, что американские индексы вошли в стадию "пилы", и если это так, то сегодня за океаном ожидается рост, что придаст силы и российским бумагам. По крайней мере, с утра фьючерсы на американские индексы прибавляют порядка 0.2%.

После закрытия фондовой секции Мосбиржи резко вниз пошла нефть. Пока непонятно, была ли эта коррекций после 6-процентного роста, осадил ли котировки крупный американский "медведь" или все-таки рынок счел первую реакцию на заключение соглашения ОПЕК+ через чур оптимистичной.

Однако сегодня с утра нефть отскакивает от пятничного закрытия примерно на процент. Движение "черного золота" в район отметки 65 долларов в среднесрочной перспективе вполне реально, но среднесрочный тренд на рынке углеводородов будет сформирован в ближайшие дни.


"AK&M" от 10.12.2018
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