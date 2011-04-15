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10/12/2018
11:37

Рубль приветствует сделку ОПЕК+

Российская валюта с конца прошлой недели испытывает поддержку из-за двух основных факторов. Прежде всего это рост нефтяных цен вследствие соглашения ОПЕК+ о снижении добычи на 1.2 млн баррелей в сутки. Цена барреля Brent поднимается к рубежу около $62 с потенциалом дальнейшего роста к $63.5 в ближайшие дни. Об этом говорится в комментарии ведущего аналитика ГК "Телетрейд" Марка Гойхмана.

С другой стороны, доллар на валютном рынке Forex слабеет из-за недостаточно сильных данных по рынку труда в США, вышедших в пятницу, 7 декабря. Агрегатный индекс доллара DX в понедельник продолжает снижение с 96.57 пунктов к 96.43 п.

Данные факторы приводят к некоторому укреплению рубля в начале торгов на МосБирже в понедельник 10 декабря. Однако такое движение незначительно, поскольку первая реакция на события была уже в пятницу. Пара доллар/рубль снижается с 66.4 к 66.23 руб. Евро/рубль показывает меньшее движение, снижаясь с 75.74 к 75.71 руб. Это связано с некоторым укреплением евро к доллару на Форекс на разочаровании из-за данных по занятости в США. менее уязвима в понедельник из-за повышения курса евро к доллару на Forex.

В условиях отсутствия значимых событий в понедельник есть вероятность небольших колебания валют. Текущий локальный диапазон по паре доллар/рубль - 66-67 руб. Динамика евро к рублю, вероятно, останется в пределах узкого коридора 75-76.5 рубль/евро.


"AK&M" от 10.12.2018
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