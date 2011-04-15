Дайджест газеты "Ведомости" от 10 декабря 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 10 декабря 2018 года.





ГРАЖДАНЕ ЦИФРУЮТСЯ



Россияне перестанут собирать бумажные документы. Цифровой профиль позволит получать государственные и коммерческие услуги онлайн.



Свести к минимуму оборот бумажных документов при оказании гражданину услуг поможет цифровой профиль - набор юридически значимых электронных документов и актуальных данных из государственных информационных систем (ГИС). "Ростелеком" и ЦБ подготовили концепцию. "Ведомости" ознакомились с нею.



Цифровой профиль предоставит бизнесу достоверные данные о людях и - с согласия владельца - позволит использовать их, например при покупке или кредите, объясняет представитель ЦБ: это существенно снизит операционные расходы бизнеса, а граждане получат услугу быстрее и дешевле.





БОЛЬШЕВИСТСКИЕ ВОЙНЫ

"БОЛЬШЕВИК" МОЖЕТ ПЕРЕЙТИ ПОД КОНТРОЛЬ АКЦИОНЕРА ПИК СЕРГЕЯ ГОРДЕЕВА





Его структура добилась ареста долей компаний, владеющих зданием бывшей кондитерской фабрики.



Структура акционера группы ПИК Сергея Гордеева добилась ареста долей компаний, контролирующих здание бывшей кондитерской фабрики "Большевик" на Ленинградском проспекте. Об этом "Ведомостям" рассказали источники.



По их словам, в конце ноября районный суд Никосии по иску Rokiana Holdings (входит в "Хорус финанс" Гордеева) наложил обеспечительные меры на 50% долей (плюс одна) фирм, которые прямо или косвенно владеют объектом.



До июня 2018 г. "Большевик" контролировала компания O1 Properties, основным владельцем которой на тот момент была O1 Group Бориса Минца. Компания собиралась перестроить здание в бизнес-центр с апартаментами (86 000 кв. м), часть офисных площадей уже функционируют. Там же расположен созданный Минцем Музей русского импрессионизма.





АСВ ОТКРЫВАЕТ МАГАЗИН



Агентство по страхованию вкладов хочет ускорить продажу активов рухнувших банков.. В офисе продаж АСВ покупатели смогут получить консультацию о ходе торгов и состоянии выставленных на продажу активов.



В понедельник, 10 декабря, Агентство по страхованию вкладов (АСВ) открывает в Москве офис продаж активов рухнувших банков, перешедших под управление агентства после отзыва у них лицензий. Об этом "Ведомостям" рассказал гендиректор АСВ Юрий Исаев. Сотрудники офиса будут консультировать потенциальных покупателей - юридических и физических лиц: информировать о старте торгов, помогать с поиском нужных лотов, разъяснять порядок торгов, готовить дополнительные справки о состоянии активов.



"Мы хотим быстрее и эффективнее распродавать все имеющиеся у нас активы, - объясняет Исаев. - По сравнению с прошлым годом процент удовлетворения требований кредиторов банков с отозванной лицензией вырос, но очевидно, что эту тенденцию нужно поддерживать". По состоянию на конец сентября АСВ занимается ликвидацией 345 банков.





В РОССИИ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ БАЗА ДАННЫХ СМАРТФОНОВ

В РОССИИ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ НАКАЗАНИЕ ЗА ПЕРЕКОДИРОВКУ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ





За подделку IMEI предлагается ввести штрафы для частных лиц до 4000 руб., а для юридических - до 100 000 руб.



На прошлой неделе Экспертный совет при правительстве представил поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающие ответственность за подделку IMEI (International Mobile Equipment Identity, международный идентификатор мобильного оборудования) мобильных телефонов. Документ уже рассмотрела временная комиссия Совета Федерации по развитию информационного общества - в целом законопроект нашел поддержку



За подделку IMEI авторы поправок в КоАП предлагают штрафовать частных лиц на 3000-4000 руб., должностных - на 15 000-30 000 руб., юридических - на 60 000-100 000 руб



Фальсифицирован IMEI или нет, пользователь в момент покупки сможет на специальном портале. Там же его можно будет зарегистрировать.



Ежегодно в России крадут около 170 000 телефонов: с мобильными устройствами связана треть всех краж в России, блокировка по IMEI украденных устройств снизила количество краж в Турции почти на 95%.





ОПЕК И РОССИЯ СНИЖАЮТ ДОБЫЧУ



Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и не входящие в картель государства в пятницу 7 декабря договорились о сокращении добычи нефти.



Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и не входящие в картель государства в пятницу 7 декабря договорились о сокращении добычи нефти в 2019 г. на 1,2 млн барр. в сутки от уровня октября 2018 г. Доля нефтяного картеля (исключение сделано для Ирана, Венесуэла и Ливии) из этого объема составит 0,8 млн барр., России - 0,23 млн барр./сутки. Соглашение будет действовать в течение полугода с возможным пересмотром параметров в апреле.



В октябре российские компании добывали примерно 11,36 млн барр в сутки. То есть в годовом выражении России придется сократить примерно на 8,4 млн т (в 2017 г добыча составила 546,8 млн т).



Мгновенного сокращения добычи нефти для России не будет.



"РОССИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО СТАНЕТ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ СТРАНОЙ"



На 92-м году жизни умерла правозащитница Людмила Алексеева. Всю свою жизнь она посвятила защите прав человека.



Людмила Алексеева родилась в Евпатории, но выросла и большую часть жизни провела в Москве. Окончила исторический факультет МГУ и уже в студенческие годы заинтересовалась диссидентским и правозащитным движением



В 1977 г. из-за угрозы ареста за антисоветскую деятельность уехала с супругом из СССР. В эмиграции получила гражданство США, вела передачи на радио "Свобода" и "Голос Америки", выступала на конференциях и публиковала научные труды о правозащитной деятельности в СССР.



Вернулась в Россию в 1993 г. С 1996 г. возглавляла Московскую Хельсинкскую группу, одну из старейших правозащитных организаций России.



Несмотря на почтенный возраст, Людмила Алексеева защищала права людей не только в кабинетах и залах заседаний, но и на улицах. Например, в 2009-2011 гг. она принимала участие в акциях "Стратегии-31". 31 декабря 2009 г. Людмила Алексеева была задержана сотрудниками ОМОНа на акции "Стратегия-31". За две недели до задержания Людмила Алексеева получила в Страсбурге премию им. Андрея Сахарова.





ФРС БОИТСЯ ТЕМНОТЫ



ФРС думает об изменении денежной политики и скорости повышения ставок. Но опасается реакции рынков.



В недавнем выступлении председатель ФРС Джером Пауэлл сравнил ее стратегию с реакций человека, входящего в комнату, где неожиданно выключили свет: "Что вы сделаете на его месте? Замедлитесь и будете идти не так быстро, чтобы лучше ориентироваться в пространстве. При такой неопределенности нужно быть осторожным".



Сориентироваться хотят и управляющие федрезерва. Они обсуждают, стоит ли дать сигнал рынкам, что ФРС намерена острожнее повышать процентные ставки. Они уже близки к нейтральному уровню, отметил в конце ноября Пауэлл. Считается, что при таком уровне ставки не замедляют и не ускоряют экономику



Сейчас базовая ставка равна 2-2,25%, и ожидается, что в декабре центробанк поднимет ее на 0,25 п.п. Это станет уже девятым повышением с тех пор, как ФРС начала ужесточать денежную политику в 2015 г.





УВОЛЬНЯТЬСЯ ПОЛЕЗНО



Что делать руководителю после серьезной неудачи, чтобы его карьера не рухнула, а, наоборот, стала развиваться?



В глубине души многие лидеры боятся неудач. Однако результаты исследования CEO Genome, в ходе которого десять лет собирали и анализировали данные 2600 руководителей, говорят о том, что практически половина из них (45%) хотя бы раз в жизни сталкивалась со значительной неудачей (например, с увольнением, срывом крупной сделки или неудачным приобретением). Несмотря на это 78% участников исследования в конечном итоге смогли занять должность гендиректора.



Все они испытывали те или иные неудачи, но 18% топ-менеджеров прошли через увольнение - то, что многие считают худшим сценарием развития событий. При этом большинство участников потеряли работу, уже занимая сравнительно высокую должность.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 10.12.2018