Дайджест газеты "Коммерсант" от 10 декабря 2018 года



CASTORAMA РАЗБИРАЮТ КОНКУРЕНТЫ

БРИТАНСКАЯ СЕТЬ ТОВАРОВ ДЛЯ РЕМОНТА ПРОДАЕТ РОССИЙСКИЕ МАГАЗИНЫ



К российским гипермаркетам DIY-сети Castorama проявили интерес все ее основные конкуренты - Leroy Merlin, "Петрович", OBI и "Максидом". Каждый из них может приобрести отдельные магазины решившей уйти с рынка РФ компании, стоимость некоторых объектов может достигать 3 млрд руб. Весь бизнес Castorama в России ранее был оценен более чем в 20 млрд руб.





"ТАШИР" ПРОЩУПЫВАЕТ ПОЧКУ

ХОЛДИНГ ИНВЕСТИРОВАЛ В ЦЕНТРЫ ГЕМОДИАЛИЗА



Структура, представляющая интересы группы "Ташир" Самвела Карапетяна, стала основным владельцем сети центров гемодиализа "Диалог", принадлежавшей основателю фармдистрибутора "Космофарм" Игорю Варламову. Желание крупного холдинга инвестировать в подобный проект может быть вызвано тем, что пациенты таких клиник лечатся, как правило, за счет бюджетных средств.





БАНКИР ДЛЯ ОЛЕГА ДЕРИПАСКИ

МАКСИМ ПОЛЕТАЕВ ПОКИДАЕТ СБЕРБАНК



Максим Полетаев, проработавший в структурах Сбербанка более 20 лет, покинет банк и перейдет в структуры бизнесмена Олега Дерипаски. По информации источников "Ъ", господин Полетаев, который еще в июне был первым зампредом Сбербанка, а потом был переведен в ранг советника Германа Грефа, войдет в советы директоров ряда компаний господина Дерипаски, а также в совет директоров ГМК "Норильский никель".





ЦБ ЗАГЛЯНЕТ В НЕРОССИЙСКИЕ КОШЕЛЬКИ

ПЛАТЕЖАМ УТОЧНЯЮТ РЕГУЛИРОВАНИЕ



В Госдуму внесены два значимых для платежного рынка законопроекта - о регулировании работы в России иностранных электронных кошельков и платежных систем и о работе банковских платежных агентов и платежных приложений в мобильных телефонах. Оба документа направленны на защиту прав и интересов клиентов и значительно расширяют полномочия Банка России в регулировании платежной отрасли.





"ВОДОХОДЪ" ПОТЯНУЛО В ВЫСОКИЕ ШИРОТЫ

КОМПАНИЯ МЕНЯЕТ СТРАТЕГИЮ И РУКОВОДСТВО



По информации "Ъ", крупнейший в РФ оператор речных круизов "Водоходъ" готовится к ряду изменений. Новая стратегия компании, рассчитанная на более тесную работу с иностранными пассажирами и уход в сторону люксового сегмента, не была поддержана единогласно, и в январе компанию покинет ее бессменный гендиректор Александр Трофимов. Источники "Ъ" не исключают, что в будущем "Водоходъ" может заняться арктическим туризмом на базе экспедиционных судов, которые могут быть построены на финской верфи Arctech. Эту верфь бывший заместитель главы Минтранса Виктор Олерский сейчас приобретает у Объединенной судостроительной корпорации.





ОТ АВТОПРОМА ТРЕБУЮТ РАСПИСАТЬСЯ ЗА СУБСИДИИ

ИХ МОЖНО БУДЕТ ПОЛУЧИТЬ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ СПИК



Вице-премьер Дмитрий Козак, инициировавший изменения правил распределения госсубсидий в промышленности, теперь предлагает ограничить круг получателей господдержки в автопроме только компаниями, заключившими специнвестконтракт (СПИК). Такой подход соответствует логике Минпромторга и находит поддержку у российских концернов.





В ДЕЛО ДОМНЫ ПОПАЛИ СЛЕДОВАТЕЛЬ, ЭКСПЕРТ И АДВОКАТ

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ БЫЛИ ПОХИЩЕНЫ 9 МЛН РУБЛЕЙ



Как стало известно "Ъ", в расследовании хищения 9 млн руб. при проведении экспертизы по скандальному уголовному делу о мошенничестве при постройке доменной печи для Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) появились два новых фигуранта. В СИЗО отправлен расследовавший дело и вынесший постановление о назначении экспертизы следователь Александр Иванов. А на липецкого адвоката Ивана Панфилова, которого следствие считает посредником между следователем и проводившим исследование экспертом Ольгой Грицкевич, суд наложил запрет определенных действий.





ХАКЕРЫ ЗАРАБОТАЛИ НА ТРАНСАКЦИЯХ

ОПС ОБВИНЯЮТ В ХИЩЕНИИ У БАНКОВ МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ



15 лет колонии строгого режима запросило обвинение для уроженца Украины Юрия Лысенко, обвиняемого в создании преступного сообщества хакеров, похитивших через интернет у ряда крупных российских банков более 1 млрд руб. Для его 13 сообщников прокурор запросил от 6,5 лет до 12 лет. Впрочем, адвокаты настаивают на невиновности подзащитных, утверждая, что те стали жертвой оговора их бывшего подельника, давшего показания на остальных в рамках досудебного соглашения





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"AK&M" от 10.12.2018