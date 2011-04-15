РЖД ввели новый график движения поездов на 2018-2019 годы

ОАО РЖД 9 декабря в 00:00 MSK ввело новый график движения поездов на 2018-2019 годы. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.



Общие размеры пригородного движения в новом графике увеличились на 78 пар поездов (одна пара - это поезда туда и обратно) и составили 3.738 тыс. пар (3.66 тыс. пар в 2017/2018 годах). Из них 312 пар - поезда "Ласточка" (177 пар на Московской железной дороге, 82 пары на Октябрьской железной дороге, 21 пара на Калининградской железной дороге, 20 пар на Северо-Кавказской железной дороге и 12 пар на Свердловской железной дороге).



Общие размеры движения пассажирских поездов дальнего следования составят 567 пар поездов в 415 различных сообщениях (в графике движения на 2017/2018 годы - 558 пар в 405 сообщениях). Количество поездов категорий "cкорый" и "cкоростной" увеличится с 350 до 359 и составит почти 63% от общего количества.



Из них холдингом РЖД назначены 499 пар поездов, или 88% от общих размеров движения. Железнодорожными администрациями государств СНГ и дальнего зарубежья назначены 68 пассажирских поездов, в том числе 4 поезда будут находиться на совместном обслуживании с железнодорожными администрациями стран СНГ и дальнего зарубежья.



Для обеспечения пассажирских перевозок сформированы 1.177 тыс. составов поездов (график движения на 2017/18 год обеспечивали 1.136 тыс. составов), из них 160 составов поездов "Ласточка" (в 2017/18 году - 134 состава), 16 составов поездов "Сапсан", 7 составов поездов "Тальго" и 4 состава поездов "Аллегро".



Увеличится количество дневных поездов: будут назначены 13 новых дневных экспрессов на 8 маршрутах (Москва - Тамбов, Москва - Липецк, Москва - Вологда и другие). Всего в новом графике будут курсировать 69 пар дневных поездов на 41 маршруте (в графике на 2017/2018 годы - 56 пар поездов на 33 маршрутах).



На наиболее востребованных у пассажиров маршрутах в новом графике назначены 28 новых поездов (Нижний Новгород - Новгород-на-Волхове, Самара - Казань, Киров - Санкт-Петербург, Сонково - Углич, Новокузнецк - Тюмень, Красноярск - Северобайкальск и другие).



Расширена география курсирования двухэтажного подвижного состава до 12 пар поездов на 9 маршрутах (было 11 пар на 8 маршрутах). В частности, с 9 декабря двухэтажные поезда будут обеспечивать перевозку пассажиров на маршруте Москва - Ижевск (поезд N 26/25).



При разработке графика движения поездов получили ускорение 289 поездов, из них свыше 20% ускорены на 30 минут и более).



Международные пассажирские перевозки будут осуществляться в прямом и транзитном сообщениях в 11 стран Европы и Азии (Финляндию, Германию, Францию, Польшу, Австрию, Чехию, Италию, Китай и др.) по 16 международным маршрутам, а также в 11 стран СНГ и Балтии (Беларусь, Украина, Молдова, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан, Латвия, Литва, Эстония). В графике на 2018/2019 гг. назначены следующие новые международные поезда: Томск - Караганды, Минск - Казань, Ташкент - Казань.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании, владеющей железнодорожной сетью протяжённостью 85.5 тыс. км, принадлежат государству. Уставный капитал РЖД составляет 2.23 трлн руб.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2018 года по МСФО выросла на 21.45% до 64.761 млрд руб. с 53.323 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась на 7.57% до 1.164 трлн руб. с 1.082 трлн руб., операционная прибыль (с учётом госсубсидий) - на 11.05% до 131.14 млрд руб. со 118.089 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 20.83% до 93.898 млрд руб. с 77.713 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 4.7% до 256.2 млрд руб., рентабельность по EBITDA составила 25%.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2018 года снизилась на 18.48% до 25.585 млрд руб. с 31.385 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 5.78% до 875.813 млрд руб. с 827.933 млрд руб., прибыль от продаж сократилась на 13.62% до 78.139 млрд руб. с 90.463 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 11.77% до 45.971 млрд руб. с 52.102 млрд руб.



"AK&M" от 10.12.2018