Аэроэкспресс сократит время движения поездов до "Домодедово"

Время в пути от Павелецкого вокзала до аэропорта "Домодедово" на аэроэкспрессах сократится, а рейсы будут выполняться каждые 30 минут в течение всего дня. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.



Ранее поездка на "Аэроэкспрессе" по этому маршруту занимала 45 минут вне зависимости от времени отправления. В соответствии с новым графиком движения некоторые рейсы будут выполняться за 40-42 минуты.



Кроме того, в ежедневное расписание будут введены два новых рейса отправлением в 12:30 из аэропорта и с Павелецкого вокзала. Ранее в движении аэроэкспрессов на Домодедовском направлении был часовой перерыв с 12:00 до 13:00.



Оптимизации графика удалось достичь благодаря вводу в эксплуатацию второго главного пути на участке между станциями Авиационная и Космос, а также новому подвижному составу компании. Современные двухэтажные аэроэкспрессы швейцарского производства, курсирующие на Домодедовском направлении, способны развивать скорость до 160 км/ч. Существующая сегодня инфраструктура на маршруте "Павелецкий вокзал - аэропорт Домодедово" позволяет поездам компании развить скорость до 140 км/ч на некоторых участках пути.



Ежедневно поезда "Аэроэкспресс" совершают 76 рейсов по маршруту "Павелецкий вокзал - аэропорт "Домодедово" - Павелецкий вокзал", после ввода нового расписания - 78 рейсов.



Напомним, в ноябре "Аэроэкспресс" обновил тарифную сетку. С новыми тарифами "Пара", "Пара. Туда-обратно" и "Туда-обратно" поездка в аэропорт стала не только быстрой, но и выгодной.



ООО "Аэроэкспресс" (ИНН 5047066172) - компания-оператор, осуществляющая интермодальные и пригородные пассажирские перевозки в соответствии с лицензией Министерства транспорта РФ, создана в 2005 году. Деятельность "Аэроэкспресса" направлена на организацию железнодорожного сообщения между столицей и аэропортами Московского авиационного узла ("Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево"), а также городом Лобня.



Запуск аэроэкспрессов во Владивостоке между центральным железнодорожным вокзалом и новым аэропортом "Кневичи" состоялся 20 июля 2012 года. С 22 мая 2013 года аэроэкспрессы начали курсировать в Казани. Участниками компании являются ОАО "Российские железные дороги", ООО "Дельта-Транс-Инвест" и частные инвесторы.



Пассажирами "Аэроэкспресса" в 2017 году стали 11.7 млн человек. Выручка компании по итогам 2017 года составила 6.1 млрд руб., рентабельность по EBITDA - 39% (РСБУ).



ООО "Международный аэропорт "Домодедово" (ИНН 5009097148) - крупнейший аэропорт России. Доля его пассажиропотока от общего объёма в Москве составляет 46%. Из "Домодедово" выполняют полёты 83 авиакомпании по 239 направлению по всему миру, 84 из которых уникальны для московского региона. Среди партнёров - 40 зарубежных авиакомпаний, 27 российских и 16 авиаперевозчиков стран СНГ.



"AK&M" от 10.12.2018