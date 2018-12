Украина призывает США к санкциям против Северного потока-2. Об этом сообщила пресс-служба Нафтогаза.



Председатель верховного совета Украины Андрей Парубий обратился к вице-президенту США Майку Пенсу и руководителям конгресса с призывом ввести весомые экономические санкции против РФ за её незаконные и агрессивные действия против Украины в Чёрном и Азовском морях 25 ноября.



Среди прочего спикер подчеркнул, что РФ может использовать газопровод Северный поток - 2 в Балтийском море как надуманный повод для военных действий. Таран, обстрел и захват трёх украинских судов Россия объяснила возможной угрозой незаконно построенному Керченскому мосту. Два десятка украинских моряков взяты в заложники и заключены в Москве. Россия часто использует "безопасность стратегически важной инфраструктуры" как повод для отказа украинским кораблям в проходе через Керченский пролив, невзирая на действующие соглашения между двумя странами, отмечается в сообщении.



В отличие от газопровода Северный поток, в проектах Северный поток - 2 и Турецкий поток российский Газпром является единственным собственником трубопроводов, а также газа, который по ним транспортируется, пока он не дойдёт до Германии и Турции соответственно. Ссылаясь на необходимость защиты этих стратегически важных объектов инфраструктуры, Кремль может в дальнейшем увеличить своё военное присутствие в Балтийском и Чёрном морях. Такая ситуация угрожает безопасности международной морской и воздушной навигации в этих регионах и создаёт условия для дальнейших враждебных действий России против европейских стран.



В данном контексте спикер Парубий призвал вице-президента Пенса применить раздел Закона США "О противодействии врагам Америки санкциями". Этот закон дает полномочия Администрации Президента США накладывать санкции на инвестиции, товары, услуги и технологии, направленные на реализацию российских проектов строительства трубопроводов для экспорта энергоресурсов. Спикер Украинского парламента также обратился к Конгрессу с просьбой принять проект закона "О защите Америки от агрессии Кремля", содержащий дополнительные энергетические и банковские санкции, добавляется в сообщении.



Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" является одной из крупнейших компаний Украины. "Нафтогаз Украины" осуществляет переработку газа, нефти и конденсата на пяти газоперерабатывающих заводах (ГПЗ), входящих в состав компании, вырабатывая на них сжиженный газ, моторные топлива и другие виды нефтепродуктов.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом полугодии 2018 года выросла на 65% до 630.8 млрд руб. Выручка от продаж увеличилась на 24% до 3.97 трлн руб. Чистая выручка от продажи газа выросла на 28% до 2.12 трлн руб., что в основном вызвано ростом средних цен (включая акциз и таможенные пошлины) на территории Европы и других стран и ростом реализованных объёмов газа во всех географических сегментах.



