Объём рынка M&A в РФ по итогам года может сократиться на 15-20%

Если макроэкономическая ситуация останется неизменной в ближайшие месяцы, а курс рубля продолжит снижение, по итогам 2018 года ожидается сокращение объема рынка M&A на 15-20% до $40-45 млрд. Об этом говорится в бюллетене "Рынок слияний и поглощений" Информационного агентства AK&M.



В октябре 2018 года, как и в прошлом году, рынок M&A снова оживился, готовясь к завершению года. Суммарная стоимость сделок в октябре возросла на 11.6% до $2.29 млрд по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ($2.05 млрд). За этот период отмечено 32 транзакции - на 25% меньше, чем в октябре 2017 года (43 сделки). Средняя стоимость сделок октября возросла в годовом сравнении - на 50% до $71.5 млн с $47.7 млн в октябре 2017 года. В рублевом выражении сумма сделок за октябрь 2018 года увеличилась заметнее - на 26.8%. до 150.4 млрд руб. с 118.6 млрд руб. в аналогичном периоде прошлого года, что связано с ослаблением курса рубля.



Однако суммарная стоимость сделок в январе-октябре 2018 года уменьшилась на 10.8% относительно аналогичного периода прошлого года, достигнув $33.1 млрд (против $37.1 млрд за десять месяцев 2017 года). В рублевом выражении суммарная стоимость сделок снизилась на 7.8% до 2 трлн руб. с 2.17 трлн руб. в январе-октябре 2017 года.



Стоимость российских компаний несколько сократилась. Средняя цена сделки (за вычетом крупнейших) в январе-октябре текущего года была на 2% ниже, чем в прошлом году, - $94.1 млн против $96 млн соответственно. Число сделок за десять месяцев 2018 года также снизилось в годовом сравнении на 29.5% до 262 транзакций по сравнению с 372 в январе-октябре прошлого года.



Остается актуальным тренд, начавшийся еще в конце 2017 года - сокращение числа сделок за счет их укрупнения и возрастание роли госкомпаний, которые могут позволить себе крупные покупки. При этом число сделок с участием малого и среднего бизнеса продолжает сокращаться.



В октябре не заключалось ни одной сделки свыше $1 млрд Крупнейшая из сделок октября - приобретение Транснефтью у группы "Сумма" 50% компании Novoport Holding Ltd, владеющей 50.1% Новороссийского морторгпорта (НМТП), за $750 млн.



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AK&M "Рынок слияний и поглощений"