Первое место на российском рынке M&A в октябре занял транспорт

Первое место на российском рынке M&A в октябре 2018 года занял транспорт с одной, но крупнейшей за месяц сделкой на $750 млрд (32.8% объёма рынка). В этом месяце Транснефть купила у группы "Сумма" 50% компании Novoport Holding Ltd, владеющей 50.1% Новороссийского морторгпорта (НМТП). Суммарная стоимость сделок в отрасли выросла в 4.3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом говорится в бюллетене "Рынок слияний и поглощений" Информационного агентства AK&M.



На второе место в рейтинге отраслей за октябрь 2018 года поднялись финансовые институты с 6 транзакциями на $615 млн (26.9% объёма рынка). Крупнейшей сделкой отрасли стало объединение структур НПФ "Согласие-ОПС", "Нефтегарант-НПО" и "Нефтегарант" за $259.6 млн. Суммарная стоимость сделок в отрасли выросла в 28.2 раза. Три из пяти крупнейших сделок месяца заключались в этой отрасли.



На третье место по итогам месяца опустилось строительство и девелопмент с 9 сделками на $585.8 млн, доля отрасли составила 25.6% объёма рынка. Крупнейшей из сделок октября стало приобретение правительством Санкт-Петербурга у ВТБ Девелопмента бизнес-центра в квартале "Невская Ратуша" за 19.9 млрд руб. ($353.5 млн). Суммарная стоимость сделок, зафиксированных в отрасли в октябре 2018 года, снизилась на 30% в годовом сравнении.



На четвёртое место по итогам периода поднялось машиностроение с тремя сделками на $110.4 млн (4.8% рынка). Крупнейшей сделкой периода стало приобретение "Калужским заводом путевых машин и гидроприводов" у РЖД 75%-2 акции Калужского завода "Ремпутьмаш" за $55.1 млн. По сравнению с октябрём прошлого года ($53.5 млн) суммарная стоимость сделок выросла в 2.1 раза.



На пятое место опустилась добыча полезных ископаемых (доля рынка - 3.3%) с двумя сделками на $74.7 млн. При этом в октябре прошлого года в отрасли не заключалось сделок. Крупнейшей сделкой октября 2018 года стала продажа Polymetal золоторудного месторождения Капан в Армении кыргызстанской компании Chaarat Gold за $55 млн.



За октябрь 2018 года не заключалось сделок в таких важных отраслях, как металлургия и связь. Также существенно сократилась активность в торговле.



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AK&M "Рынок слияний и поглощений"