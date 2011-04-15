Таргин пробурил первую скважину на объекте Варьеганнефтегаза

АО "Таргин", общество Группы НК "Роснефть", успешно пробурило первую скважину на объекте "Варьеганнефтегаз" с применением высокотехнологичного забойного оборудования, включающего роторно-управляемую систему. Об этом говорится в сообщении компании.



Развитие данных технологий осуществляется в рамках стратегии компании по импортозамещению и развитию высотехнологичных сервисов.



Бурение скважины с горизонтальным окончанием осуществлялось в сложных геологических условиях. Центр сопровождения бурения обеспечивал корректировки и выдавал рекомендации в режиме реального времени. Финальный забой составил 4 тыс. м. Примененные в процессе работ технологии позволяют существенно минимизировать риски при бурении скважин, осуществлять проводку ствола в продуктивной зоне пластов и обеспечивать максимальную информативность самой эффективной части коллектора.



АО "Таргин" - специализированное общество Группы НК "Роснефть" по оказанию услуг инженерно-технологического сопровождения наклонно-направленного бурения скважин. Одно из ключевых направлений деятельности - использование технологии роторно-управляемых систем и современных комплексов каротажа в процессе бурения и геонавигации. Данное направление входит в число наиболее востребованных в связи с непрерывным процессом снижения доступности продуктивных пластов, усложнением конструкций скважин и требованиями по оптимизации сроков их строительства.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти по МСФО, за 9 месяцев 2018 года выросла в 3.4 раза до 451 млн руб. со 131 млн руб. годом ранее. Чистая прибыль за 9 месяцев 2017 года скорректирована в связи с уточнением финальной справедливой стоимости активов, приобретённых в 2017 году. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, в долларовом выражении составила $7.4 млрд против $2.2 млрд. Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий выросла на 41.1% до 6.073 млрд руб. с 4.305 млрд руб., показатель EBITDA - на 57.7% до 1.593 млрд руб. с 1.01 млрд руб.



"AK&M" от 10.12.2018