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10/12/2018
14:26

M&A-активность в добыче полезных ископаемых в октябре существенно возросла

M&A-активность в добыче полезных ископаемых в октябре 2018 года существенно возросла. За указанный период в отрасли было зафиксировано две сделки на $74.7 млн, тогда как в октябре прошлого года не зафиксировано ни одной сделки в отрасли. Об этом говорится в бюллетене "Рынок слияний и поглощений" Информационного агентства AK&M.

За январь-октябрь в секторе добычи руд отмечено 8 сделок против 4 за тот же период прошлого года. Их суммарная стоимость составила $1.58 млрд - в 5.2 раза больше, чем годом ранее ($307.7 млн). Средняя стоимость сделки увеличилась в 2.6 раза до $197.4 млн с $76.9 млн годом ранее.

Крупнейшей сделкой периода стала продажа Polymetal золоторудного месторождения Капан в Армении за $55 млн. Крупнейшей сделкой 2018 года стала покупка Kaz Minerals медного месторождения Баимское на Чукотке за $900 млн.

Стоит отметить активизацию иностранных покупателей в данном секторе: всё чаще покупка месторождений осуществляется китайскими или казахстанскими покупателями.

Ознакомиться с условиями подписки на бюллетень можно на странице в интернете http://mergers.akm.ru/pages/subscribe


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