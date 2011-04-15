M&A-активность в добыче полезных ископаемых в октябре существенно возросла

M&A-активность в добыче полезных ископаемых в октябре 2018 года существенно возросла. За указанный период в отрасли было зафиксировано две сделки на $74.7 млн, тогда как в октябре прошлого года не зафиксировано ни одной сделки в отрасли. Об этом говорится в бюллетене "Рынок слияний и поглощений" Информационного агентства AK&M.



За январь-октябрь в секторе добычи руд отмечено 8 сделок против 4 за тот же период прошлого года. Их суммарная стоимость составила $1.58 млрд - в 5.2 раза больше, чем годом ранее ($307.7 млн). Средняя стоимость сделки увеличилась в 2.6 раза до $197.4 млн с $76.9 млн годом ранее.



Крупнейшей сделкой периода стала продажа Polymetal золоторудного месторождения Капан в Армении за $55 млн. Крупнейшей сделкой 2018 года стала покупка Kaz Minerals медного месторождения Баимское на Чукотке за $900 млн.



Стоит отметить активизацию иностранных покупателей в данном секторе: всё чаще покупка месторождений осуществляется китайскими или казахстанскими покупателями.



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AK&M "Рынок слияний и поглощений"