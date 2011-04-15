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Менеджмент подмосковного аэропорта "Жуковский" работает над созданием новой чартерной авиакомпании под брендом WeGo Air, пишет газета "Ведомости".
Перевозчик может начать полёты весной следующего года.
"Рампорт аэро" сообщила только, что её топ-менеджмент участвует в создании авиакомпании, деталей пресс-служба не уточнила.
"AK&M" от 10.12.2018