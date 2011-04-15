Volkswagen отзывает 178 автомобилей в РФ

ООО "Фольксваген Груп Рус" отзывает 178 автомобилей Volkswagen Touareg. Об этом сообщил Росстандарт.



Отзыву подлежат автомобили, реализованные в 2018 году, с VIN-кодами согласно приложению.



Причиной отзыва транспортных средств является существующая вероятность того, что держатель замка ремня безопасности заднего правого сиденья из-за технологической проблемы не соответствует требованиям по прочности. В аварийном случае не обеспечивается защита пассажира, находящегося на этом сиденье.



Уполномоченные представители изготовителя проинформируют владельцев автомобилей Volkswagen Touareg, подпадающих под отзыв, путём рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.



На транспортных средствах будет проведена замена замка ремня безопасности в сборе.



Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.





"AK&M" от 10.12.2018