В Нижегородской области запретили продажу топлива не по техрегламенту. Об этом говорится в сообщении Росстандарта.



Так, с 1 января 2019 года на нижегородских автозаправках разрешено продавать только топливо, соответствующее требованиям технического регламента Таможенного союза "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту". Постановление опубликовано на сайте правительства региона.



Документ запрещает продажу через топливно-раздаточные колонки АЗС нефтепродуктов, выпускаемых не по техрегламенту: топливо судовое маловязкое, печное, газоль-керосиновая, фракция и иные средние дистилляты.



Ожидаемый эффект - снижение негативного влияния автомобильных выбросов в атмосферу и сокращение количества поломок автомобилей вследствие заправки небезопасными видами топлива.



Приволжское межрегиональное территориальное управление Росстандарта участвовало в разработке механизма взаимодействия органов власти по предотвращению реализации топлива, не соответствующего требованиям техрегламента. Управление готово предоставлять оперативную информацию о выявляемых при осуществлении госнадзора нарушениях в уполномоченный орган Правительства Нижегородской области, отметил руководитель ПМТУ Росстандарта Владимир Калентьев. Положительный опыт взаимодействия между органами власти может быть применен и в других субъектах ПФО.



В случае выявления нарушений недобросовестные владельцы АЗС с 1 января 2019 года будут привлечены к административной ответственности по статье 5.9 Кодекса Нижегородской области об административных правонарушениях. Статья предусматривает наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 50 тыс. руб., на юридических лиц - 500 тыс. руб.



Сегодня привлечь к ответственности недобросовестных продавцов, реализующих фальсификат под видом качественного топлива, можно в случае выявления нарушений по результатам испытаний нефтепродуктов в государственной лаборатории ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области.







"AK&M" от 10.12.2018