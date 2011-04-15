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10/12/2018
14:24

Ингосстрах выплатил более 747 тыс. евро в связи с повреждением двигателя судна

Ингосстрах произвёл выплату страхового возмещения в размере более 747 тыс. евро в связи с повреждением главного двигателя морского судна. Об этом говорится в сообщении страховой компании.

Судно KAPIDAG, предназначенное для перевозки наливных грузов, застраховано Ингосстрахом по полису КАСКО от рисков полной гибели и повреждения.

В мае 2018 года во время следования танкера KAPIDAG через пролив Дарданеллы с грузом фосфорной кислоты сработала сигнализация детектора масляного тумана, в связи с этим главный двигатель судна был остановлен. В ходе осмотра экипаж обнаружил повреждение блока цилиндров и вкладышей подшипника. Согласно заключению сюрвейера повреждения начались в верхней части блока цилиндров, где произошло нарушение системы смазки вследствие избыточного поступления топлива.

По результатам экспертизы случай был признан страховым и Ингосстрах выплатил судовладельцу возмещение в соответствии с условиями договора страхования.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 10.12.2018
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