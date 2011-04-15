Правительство определило Ростех единственным исполнителем госконтрактов с Федеральным казначейством

Правительство России определило госкорпорацию "Ростех" единственным исполнителем государственных контрактов с Федеральным казначейством (Федеральное казначейство - функциональный заказчик ЕИС) по развитию и эксплуатации Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) в 2019-2020 годах. Об этом сообщила пресс-служба Ростеха.



Комплексным обслуживанием ЕИС по распоряжению Правительства РФ займётся АО "РТ-Проектные технологии" госкорпорации "Ростех".



"Ростех уже внедрил в ЕИС каталог лекарств и механизм функционального наполнения каталога товаров, работ и услуг. Это было сделано в том числе путем интеграции с внешними информационными системами. Также был реализован "электронный контракт", позволяющий полностью уйти от бумажных вариантов документооборота. Другими направлениями работ стала автоматизация контроля закупок на плановые сметные расчеты, лимитирование бюджетных обязательств, интеграция с государственной информационной системой "Электронный бюджет", - прокомментировал замгендиректора Ростеха Александр Назаров, цитируемый в сообщении.



В рамках исполнения нового распоряжения, госкорпорация займётся внедрением функционала, позволяющего осуществлять казначейское сопровождение государственных контрактов, в том числе с возможностью анализа фактически понесенных затрат и формирования на основе указанной информации справочника цен для внедрения в будущем контроля начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК). Для обеспечения возможности контроля НМЦК и агрегирования информации о предложениях рынка будет реализован функционал запроса цен в структурированном виде. Предусмотрена автоматизация контрольной деятельности с учётом риск-ориентированного подхода и формирование риск-рейтингов главных распорядителей бюджетных средств.



Кроме этого, запланировано наполнение каталога товаров, работ и услуг информацией о торговых наименованиях и ценах. Будут обновлены дизайн официального сайта ЕИС и усовершенствованы механизмы поиска и отображения информации. Также будет повышена доступность ЕИС во время проведения регламентных работ за счет перехода к технологии обновления без закрытия системы для пользователей.



Ранее Ростех был определён исполнителем по созданию информационно-аналитической системы (ИАС) мониторинга и контроля в сфере закупок лекарственных препаратов для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Единого агрегатора торговли "Берёзка". В контуре Ростеха все работы по этим системам выполняет АО "РТ-Проектные технологии". Проекты реализуются совместно с Минфином, Казначейством России, Минздравом, Минэкономразвития, Минкомсвязью, Федеральной антимонопольной службой России.



ГК "Ростех", созданная в ноябре 2007 года, призвана содействовать российским организациям различных отраслей промышленности в разработке, производстве и реализации на внутреннем и внешних рынках высокотехнологичной продукции, в проведении прикладных исследований по перспективным направлениям развития науки и техники и во внедрении в производство передовых технологий в целях повышения уровня отечественных разработок, сокращения сроков и стоимости их создания.



Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году достигла 1.589 трлн руб., консолидированная чистая прибыль - 121 млрд руб., EBITDA - 305 млрд руб.



"AK&M" от 10.12.2018