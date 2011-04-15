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10/12/2018
15:25

Кабмин выделил гранты 40 наиболее эффективным регионам РФ

Правительство РФ в целях поощрения субъектов Федерации, занявших с 1-го по 40-е места по итогам оценки эффективности деятельности региональных органов исполнительной власти по достижению высоких темпов наращивания экономического (налогового) потенциала территорий за 2017 год, распределило гранты на 19.96 млрд руб. между этими регионами. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Наиболее высокие значения оценки достигли: Камчатский край, Белгородская и Сахалинская области.


"AK&M" от 10.12.2018
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