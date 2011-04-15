Доля неиспользуемых кредитных карт в РФ уменьшилась до 28.7%

Доля кредитных карт, держатели которых не стали прибегать к использованию кредитных средств по ним (доля кредитов с "нулевой" утилизацией), в сентябре 2018 года составила 28.7%, сократившись с начала года на 4.1 процентных пункта. Об этом говорится в сообщении НБКИ.



Самая большая доля кредитных карт с "нулевой" утилизацией (держатели которых не стали прибегать к использованию кредитных средств) в регионах РФ была отмечена в Липецкой области (34.3%), Чувашской Республике (34.1%), Республике Мордовия (33.4%) и Республике Татарстан (33.2%), а также в Ульяновской области (33.1%).



Самая низкая доля "нулевой" утилизации зафиксирована в Чеченской Республике (15.6%), Республике Дагестан (17.6%), Республике Ингушетия (19.1%), Кабардино-Балкарской Республике (22.3%) и Республике Карачаево-Черкесия (22.9%).



В Москве доля кредитов с "нулевой" утилизацией составила 28.3%, а в Санкт-Петербурге - 26.5%.





"AK&M" от 10.12.2018