Реальный эффективный курс рубля в январе-ноябре уменьшился на 6.5%

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Реальный эффективный курс рубля в январе-ноябре 2018 года уменьшился на 6.5%. Об этом свидетельствуют данные Банка России.
Реальный курс рубля к доллару в январе-ноябре снизился на 10.9%, к евро - на 6.5%.
Реальный эффективный курс рубля в ноябре 2018 года снизился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем. Реальный курс рубля к доллару уменьшился на 0.2%, к евро - вырос на 0.8%.
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