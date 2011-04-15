Мираторг и Курская область подписали соглашение

Мираторг и Курская область сообщают о подписании соглашения о сотрудничестве в сфере реализации проекта по созданию вертикально-интегрированного производства свинины в регионе. Об этом говорится в сообщении компании.



Инвестиции в проект в ближайшие пять лет составят порядка 93 млрд руб.



Крупнейшее в России межрегиональное вертикально-интегрированное производство мощностью переработки 4.5 млн голов повысит экономическую доступность мяса на российском рынке и расширит экспортные возможности. На территории Курской области агрохолдинг планирует разместить ключевые мощности проекта: крупнейшую в России роботизированную мясохладобойню, которая будет выпускать свыше 400 тыс. т продукции, а также свиноводческие площадки.



Новые предприятия обеспечат значительный рост налоговых поступлений в региональный бюджет и создадут более 6 тыс. новых рабочих мест. Создание вертикально-интегрированного производства свинины даст мощный мультипликативный эффект для экономики региона и откроет возможности для новых экспортноориентированных проектов в сфере глубокой переработки.



АПХ "Мираторг" полностью выполняет взятые на себя обязательства по реализации инвестиционных проектов - строительство завода по убою и глубокой переработке мяса вблизи посёлка Черницыно ведется в строгом соответствии с утвержденным графиком: запуск первых цехов запланирован на 2020 год. Область со своей стороны готова оказать содействие в развитии социальной и транспортной инфраструктуры, во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, оказывать необходимые информационные и консультационные услуги.



Агропромышленный холдинг "Мираторг" основан в 1995 году. Предприятия, входящие в состав холдинга, осуществляют полный цикл производства: от поля до прилавка. АПХ "Мираторг" предлагает своим клиентам широкий ассортимент различных видов продукции в основных продуктовых категориях: Vитамин (замороженные овощи, ягоды, грибы и смеси); Мираторг (замороженные полуфабрикаты из мяса птицы, лазанья и готовые блюда); Gurmama (мясные полуфабрикаты); Мираторг (охлаждённые мясные полуфабрикаты).





"AK&M" от 10.12.2018