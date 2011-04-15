Ростехнадзор выявил недочёты в деятельности компании "ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат"

Ростехнадзор выявил недочёты в деятельности АО "ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат". Об этом говорится в сообщении ведомства.



В период с 8 октября по 2 ноября 2018 года Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) провело плановую выездную проверку АО "ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат".



В ходе проведения проверки выявлено 13 нарушений обязательных требований законодательства в области промышленной безопасности. В том числе: не обеспечена полнота сведений, представленных для регистрации в государственном реестре ОПО, не идентифицированы и не указаны в сведениях, характеризующих ОПО технические устройства, применяемые на ОПО; допускается ведение горных работ с отклонением от проектной документации (применяется оборудование, непредусмотренное проектом); наряды на производство работ выдаются без указания мероприятий, обеспечивающих безопасность на рабочих местах.



По результатам проверки составлен акт и выдано предписание с указанием срока устранения выявленных нарушений. На юридическое лицо АО "ЕВРАЗ КГОК" составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ. В отношении двух должностных лиц составлены протоколы об административных правонарушениях по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ.



Evraz Group S.A. является одной из крупнейших вертикально-интегрированных металлургических и горнодобывающих компаний, включает три ведущих российских сталелитейных предприятия - Нижнетагильский, Западно-Сибирский и Новокузнецкий металлургические комбинаты, а также компании Evraz Palini e Bertoli в Италии, Evraz Vitkovice Steel в Чехии и Evraz Inc. NA, объединяющий производства в США и Канаде. Кроме того, компании принадлежат металлургические и рудные активы на Украине, южноафриканская Highveld Steel and Vanadium Corporation.



Чистая прибыль Evraz plc за первое полугодие 2018 года выросла в 13 раз до $1.145 млрд с $86 млн годом ранее. Консолидированная выручка увеличилась на 24.2% до $6.343 млрд с $5.106 млрд, прибыль от операционной деятельности - в 2.1 раза до $1.731 млрд с 831 млн, консолидированный показатель EBITDA - на 65.5% до $1.906 млрд с $1.152 млрд.





"AK&M" от 10.12.2018