Росгосстрах приобрёл полный контроль над компанией "ЭРГО Жизнь"

ПАО СК "Росгосстрах" стало собственником 100% долей в уставном капитале ООО СК "ЭРГО Жизнь". Соответствующая запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 6 декабря 2018 года, говорится в сообщении Росгосстраха.



Росгосстрах как новый владелец СК "ЭРГО Жизнь" принял решение о смене наблюдательного совета компании. Его председателем назначен генеральный директор Росгосстраха Николаус Фрай. В наблюдательный совет избраны еще три представителя Росгосстраха: советник генерального директора по развитию страхования жизни Алексей Руденко, первый заместитель председателя правления Вячеслав Воробьев и финансовый директор Максим Шепелев, а также независимый директор Максим Чернин и директор Департамента розничных продаж банка "Открытие" Алексей Фарафонтов.



"Росгосстрах намерен как можно быстрее вернуться на рынок страхования жизни. Приобретение "ЭРГО Жизнь" позволяет нам сразу запустить продажи собственных продуктов страхования жизни через компании, входящие в группу "Открытие", а в ближайшее время - и через розничную сеть Росгосстраха, - сообщил Николаус Фрай. - Акционер ставит перед нами амбициозную задачу - в рекордные сроки войти в число лидеров рынка страхования жизни в России с полномасштабной линейкой продуктов. Уверен, что у нас есть всё необходимое, чтобы добиться этой цели: прекрасно знакомый россиянам бренд, синергия с группой "Открытие", самая масштабная сеть дистрибуции в стране и высокопрофессиональные кадры".



Росгосстрах - одна из крупнейших страховых компаний в России. Является правопреемником Госстраха СССР.





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