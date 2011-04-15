Ростуризм проведёт совещание по делу "Жемчужной реки"

Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов выступил с инициативой по проведению 10 декабря 2018 года межведомственного совещания по вопросам авиаперевозки туристов туроператора "Жемчужная река" с участием представителей Минтранса России, Росавиации, туроператора "Жемчужная река", авиакомпании "ИрАэро", а также её агента - компании "Эверейт". Об этом говорится в сообщении ведомства.



Соответствующее обращение было направлено в адрес Федерального агентства воздушного транспорта 7 декабря 2018 года.



Срочная необходимость проведения такого мероприятия вызвана прекращением выполнения авиаперевозчиком полётов между о. Хайнань и российскими городами в рамках договорных отношений с "Жемчужной рекой", о чем стало известно 7 декабря 2018 года в 20:30 по MSK.



Ещё две недели назад обострились проблемы с реализацией полётных программ, выполнявшихся для "Жемчужной реки" авиаперевозчиками "ИКАР" (Pegas Fly) из Москвы), "Алроса" (с Дальнего Востока) и S7 (из Сибири) и возникла серьёзная угроза нарушения прав и законных интересов туристов.



В этой связи Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов 29 ноября 2018 года направил обращения в адрес Генеральной прокуратуры, МВД и Роспотребнадзора с просьбой дать правовую оценку ситуации, а также действиям ее участников и принять меры реагирования, предусмотренные законодательством РФ.



Напомним, 5 декабря 2018 года в Ростуризм были вызваны на совещание представители "Жемчужной реки". Они проинформировали о заключенном договоре с авиакомпанией "ИрАэро", в соответствии с которым будет выполнен весь объём авиаперевозок туристов туроператора на китайском направлении.



Ростуризм направил письмо в адрес авиакомпании "ИрАэро" с просьбой подтвердить информацию, представленную туроператором "Жемчужная река", однако ответ на данный запрос по состоянию на сегодняшний день в Ростуризм не поступил.



В минувшую пятницу после получения информации о прекращении выполнения авиакомпанией "ИрАэро" полётной программы для туроператора "Жемчужная река" Ростуризмом было направлено еще одно обращение в Министерство внутренних дел Российской Федерации в связи со вновь открывшимися обстоятельствами.



По имеющейся у Ростуризма информации от туроператора "Жемчужная река" и агента авиакомпании "ИрАвиа" ООО "Эверейт", у всех туристов, находящихся на отдыхе в Китае по линии указанной туроператорской компании, имеются выписанные обратные билеты, что по закону означает обязанность авиаперевозчика вернуть всех туристов в указанные в билетах даты.



Кроме того, по данным Ростуризма, соответствующие рейсы авиакомпании "ИрАвиа" являются регулярными и должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к регулярным авиаперевозкам.



"AK&M" от 10.12.2018