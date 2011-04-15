Московская Биржа начала торги паями БПИФа на акции глобальных технологических компаний

На Московской Бирже 10 декабря 2018 года начались торги паями российского биржевого паевого инвестиционного фонда (БПИФ) "Технологии 100" под управлением УК "Альфа-Капитал". Торговый код - AKNX. Об этом говорится в сообщении биржи.



Фонд следует динамике акций ста крупнейших по капитализации глобальных технологических компаний, торгуемых на бирже NASDAQ, в том числе Amazon, Apple, JD, Baidu и других. Маркет-мейкером фонда выступает компания "Атон".



БПИФ "Технологии 100" является первым российским биржевым фондом на иностранные активы, который торгуется в долларах США, позволяя инвесторам диверсифицировать свой портфель.



"С появлением биржевых фондов инвестирование становится проще и выгоднее, прежде всего, для начинающих инвесторов. Это особенно важно в условиях растущего интереса российских граждан к биржевому рынку. Количество счетов физлиц достигло 2.7 млн, число открытых ИИС превысило полмиллиона. Новый фонд позволяет зарабатывать на инструментах глобального рынка в рамках российской юрисдикции и на базе отечественной биржевой инфраструктуры, которая отличается прозрачным ценообразованием, высокой ликвидностью и надёжностью", - комментирует председатель правления Московской Биржи Александр Афанасьев.



На фондовом рынке Московской Биржи обращается 15 иностранных биржевых инвестиционных фондов (ETF - Exchange Traded Funds) под брендами Finex Funds и ITI Funds, а также два биржевых фонда, выпущенных по российскому праву (БПИФ), под управлением УК Сбербанк управление активами и УК "Альфа-Капитал". Базовыми активами фондов выступают фондовые индексы, акции, облигации и товарные активы. Совокупный оборот по биржевым фондам за 11 месяцев 2018 года составил 20.33 млрд руб. (за весь 2017 год - 9.3 млрд руб.).





"AK&M" от 10.12.2018