Трансграничная M&A-активность российских компаний в начале IV квартала несколько возросла

Трансграничная M&A-активность российских компаний (in-out) в начале IV квартала несколько возросла. В октябре российские компании провели две транзакции по покупке зарубежных активов на общую сумму $46.9 млн Крупнейшей стала покупка АО "Трансмашхолдинг" (ТМХ) завода DCD Rolling Stock в ЮАР за $34.1 млн. Об этом говорится в бюллетене "Рынок слияний и поглощений" Информационного агентства AK&M.



Суммарная стоимость зарубежных сделок российских компаний за январь-октябрь текущего года уменьшилась в 9.1 раза до $2.1 млрд с $19.2 млрд годом ранее.



Активности российских компаний на зарубежных рынках препятствует ухудшение политического климата - в частности, введение санкций США против ряда российских компаний и предпринимателей. Кроме того, если в 2017 году активность российских компаний за рубежом поддерживал стабильный курс рубля, то в 2018 году национальная валюта испытывает существенные колебания. Поэтому на данный момент компании концентрируются на консолидации активов на локальном рынке.



Таким образом, возможность для покупки на зарубежных рынках остается только у крупных компаний, а также госкомпаний. Доля госкомпаний на рынке сделок in-out очень велика и продолжает расти. Напомним, на рынке трансграничных сделок крупнейшим игроком 2017 года была НК "Роснефть". Также высокую активность сохраняют инвестфонды российских финансово-промышленных групп, специально созданные для вложения средств за рубежом.



Что касается сделок иностранных инвесторов с российскими активами (out-in), здесь M&A-активность остается высокой, хотя и не настолько, как в середине года. Однако по сравнению с прошлым годом наблюдается существенный рост. В октябре отмечено 5 подобных сделок. Сумма приобретений иностранными инвесторами в октябре 2018 года составила $177.3 млн - в 4 раза больше, чем в октябре 2017 года ($43.9 млн). Суммарная стоимость подобных сделок за январь-октябрь 2018 года достигла $7.15 млрд - в 2 раза выше результата аналогичного периода 2017 года ($3.52 млрд).



Австрийско-германский холдинг Pulp Mill Holding приобрел воронежского производителя гофротары ООО "Европак" за $61 млн, и это стало крупнейшей покупкой российских активов зарубежными инвесторами в этом периоде.



В целом, данный тренд стоит рассматривать как продолжение распродажи российских активов за рубежом. Основной причиной стоит назвать антироссийские санкции, усложняющие работу дочерних предприятий. Особенно этот тренд выражен в горнодобыче, металлургии и банковской сфере.



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AK&M "Рынок слияний и поглощений"