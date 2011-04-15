Кабмин утвердил программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Правительство РФ утвердило программу госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



Программа устанавливает перечень видов, форм и условий оказываемой бесплатно медицинской помощи, перечень заболеваний и состояний, медицинская помощь при которых оказывается бесплатно, категории граждан, которым медицинская помощь оказывается бесплатно, средние нормативы объёма медицинской помощи, средние нормативы финансовых затрат на единицу объёма медицинской помощи, средние подушевые нормативы финансирования, порядок и структуру формирования тарифов на медицинскую помощь и способы её оплаты, требования к территориальным программам государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (далее - территориальные программы) в части определения порядка и условий её предоставления, критериев доступности и качества.



Средние нормативы объёма медицинской помощи и средние нормативы финансовых затрат на единицу объёма медицинской помощи в рамках программы определяются в расчёте на одного жителя в год, а в рамках базовой программы ОМС - на одно застрахованное лицо.



Программа на следующие три года содержит ряд новых положений. Расширен перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, для лечения которых лекарственные препараты будут закупаться за счёт ассигнований из федерального бюджета (гемолитико-уремический синдром, юношеский артрит с системным началом, мукополисахаридоз I, II и IV типов).



В целях обеспечения прав отдельных категорий граждан на получение при лечении в амбулаторных условиях лекарственных препаратов бесплатно или с 50-процентной скидкой программой предусматривается, что перечень лекарственных препаратов для таких категорий граждан будет формироваться в объёме не менее утверждённого распоряжением Правительства на соответствующий год перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, за исключением лекарственных препаратов, используемых исключительно в стационарных условиях.



В целях перехода от валовых показателей объёма медицинской помощи (койко-дни) к показателям, характеризующим законченные случаи лечения пациентов, а также установления единых подходов к планированию и оплате специализированной медицинской помощи, оказываемой в стационарных условиях, в качестве норматива объёма "медицинской реабилитации" в стационарных условиях вводится 1 случай госпитализации вместо 1 койко-дня.



Устанавливаются средние нормативы финансовых затрат на одно посещение, связанное с проведением профилактических осмотров, включая диспансеризацию, за счёт средств ОМС (1.02 тыс. руб. в 2019 году, 1.056 тыс. руб. в 2020 году, 1.093 тыс. руб. в 2021 году).



Установлены новые критерии качества медицинской помощи - "доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах и диспансеризации в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года" и "доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах и диспансеризации лиц старше трудоспособного возраста в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года у лиц старше трудоспособного возраста".



Устанавливаются средние нормативы объёма медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении, а также средние нормативы финансовых затрат на единицу объёма медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении (114 тыс. руб. в 2019 году, 116 тыс. руб. в 2020 году, 124 тыс. руб. в 2021 году).



Устанавливаются средние нормативы объёма медицинской помощи по профилю "онкология". Также устанавливаются средние нормативы финансовых затрат на единицу объёма медицинской помощи по профилю "онкология" в стационарных условиях (76.709 тыс. руб. в 2019 году, 99.209 тыс. руб. в 2020 году, 109.9 тыс. руб. в 2021 году) и условиях дневных стационаров (70.587 тыс. руб. в 2019 году, 74.796 тыс. руб. в 2020 году, 77.835 тыс. руб. в 2021 году).



Скорректированы предельные сроки ожидания проведения компьютерной томографии (включая однофотонную эмиссионную компьютерную томографию), магнитно-резонансной томографии и ангиографии при оказании первичной медико-санитарной помощи для пациентов с онкологическими заболеваниями. Теперь эти сроки не должны превышать 14 дней со дня назначения.



Расширен перечень критериев доступности и качества медицинской помощи, по которым в субъектах Федерации будет проводиться оценка эффективности реализации территориальных программ в части оказания медицинской помощи при онкологических заболеваниях, развития первичной медико-санитарной помощи, оказываемой в том числе лицам старше трудоспособного возраста, а также оказания медицинской помощи при ВИЧ-инфекции.



Скорректирован перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Два метода лечения (эндопротезирование суставов конечностей и коронарная реваскуляризация миокарда с применением ангиопластики в сочетании со стентированием при ишемической болезни сердца) перенесены из раздела II "Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, не включённых в базовую программу обязательного медицинского страхования" в раздел I "Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, включённых в базовую программу обязательного медицинского страхования".



Средние нормативы объёма медицинской помощи на 2019-2020 годы, оказываемой за счёт средств бюджета и средств ОМС, скорректированы с учётом статистических данных о динамике заболеваемости и смертности населения, фактического выполнения объёмов медицинской помощи за 2017 год.



Средние подушевые нормативы финансирования, предусмотренные программой (без учёта расходов федерального бюджета), составляют: за счёт бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов (в расчёте на одного жителя) в 2019 году - 3.489 тыс. руб. (100% к 2018 году), в 2020 году - 3.621 тыс. руб. (103.8% к 2019 году), в 2021 году - 3.766 тыс. руб. (104% к 2020 году); за счёт средств ОМС (в расчёте на одно застрахованное лицо) в 2019 году - 11.8 тыс. руб. (109.1% к 2018 году), в 2020 году - 12.697 тыс. руб. (107.6% к 2019 году), в 2021 году - 13.531 тыс. руб. (106.6% к 2020 году).



Стоимость территориальных программ в 2019 году составит 2682.7 млрд руб. (108.2% к 2018 году), в 2020 году - 2863.1 млрд руб. (106.7% к 2019 году), в 2021 году - 3034.8 млрд руб. (105.9% к 2020 году).



Органы государственной власти субъектов Федерации в соответствии с программой будут разрабатывать территориальные программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.



"AK&M" от 10.12.2018