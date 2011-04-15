Россия и Португалия согласовали "дорожную карту" по активизации двустороннего сотрудничества, говорится в сообщении Минэкономразвития по итогам заседания Совместной комиссии по экономическому и техническому сотрудничеству между РФ и Португалией.



Этот документ является механизмом практической реализации соглашения об экономическом и техническом сотрудничестве между Правительствами России и Португалии, подписанного 20 сентября 2017 года в Казани. Дорожная карта направлена на реализацию конкретных проектов, представляющих взаимный интерес.



Стороны обсудили вопросы развития торгово-экономического взаимодействия между двумя странами. "Сегодня мы решаем во многом схожие задачи в экономике: это модернизация производств, внедрение новых цифровых и инновационных технологий, привлечение иностранных инвестиций, развитие МСП", - подчеркнул глава Минэкономразвития Максим Орешкин.



Министр сообщил, что в 2017 году РФ и Португалия побили установленный в 2013 году рекорд по товарообороту и достигли максимального в истории объёма двусторонней торговли $1.4 млрд (2013 год $1.3 млрд). По его словам, за январь-сентябрь 2018 года объём российско-португальского товарооборота уже превысил $1 млрд.



Еще одним важным вопросом стало обсуждение активизации двустороннего сотрудничества в области туризма. Договорились продолжать конкретные инициативы по взаимодействию в этой сфере посредством маркетинговых исследований туроператоров и турагентств, а также через организацию бизнес-миссий с участием потенциальных инвесторов для продвижения существующих инвестиционных возможностей в обеих странах.



"AK&M" от 10.12.2018