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10/12/2018
18:33

РФ и Белоруссия прорабатывают вопрос отмены платы за роуминг

Ведомства России и Белоруссии прорабатывают вопрос отмены платы за роуминг. Как говорится в сообщении ФАС России, стороны согласовали конкретные сроки и механизм снижения тарифов на связь на территории двух стран.

В рамках научно-практической конференции по антимонопольной политике в Сколково состоялся круглый стол по вопросам тарифообразования на услуги связи в роуминге. В нём приняли участие представители ФАС России, Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерства связи и информатизации Республики Беларусь и операторов связи обеих стран, которые обсудили вопрос о возможности снижения тарифов на услуги связи в роуминге.

По словам заместителя руководителя ФАС Анатолия Голомолзина, стороны достигли ряда договорённостей.

Стороны проанализировали информацию об уровне и структуре тарифов на услуги сотовой подвижной электросвязи в роуминге. Участники также рассмотрели проект "дорожной карты", содержащей поэтапный механизм снижения тарифов на роуминг между РФ и Республикой Беларусь.

Операторы связи должны будут в течение декабря 2018 года и января 2019 года провести переговоры по ставкам взаиморасчетов между операторами связи - так называемому "интерконнекту", в феврале - марте 2019 года провести переговоры по роуминговым ставкам между операторами связи с учётом результатов переговоров по интерконнекту, а уже в апреле - мае 2019 года принять решение об отмене роуминга для абонентов.


"AK&M" от 10.12.2018
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