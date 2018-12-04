ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 11 декабря, в размере 75.7075 руб. против 76.0777 руб. на 8 декабря.





Курс евро за последние 5 дней:



08.12.18 - 75.6071 руб.

07.12.18 - 75.6071 руб.

06.12.18 - 75.7051 руб.

05.12.18 - 75.6562 руб.

04.12.18 - 75.3874 руб.









































































































"AK&M" от 11.12.2018