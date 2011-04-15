Движение по всем линиям московского метрополитена осуществляется в соответствии с графиком. Об этом сообщается в твиттере столичной подземки.



Напомним, на Замоскворецкой линии (2) от "Орехово" до "Автозаводской" временно не было движения поездов. Также на Таганско-Краснопресненской линии (7) были увеличены интервалы движения поездов от "Котельников" в центр.



Как сообщил AK&M очевидец, время движения от станции "Царицыно" до станции "Каширская" составило порядка 50 минут. Отметим, что по данным интерактивной схемы метро Яндекса, среднее время на данном пути составляет 6 минут.



Московский метрополитен начал работу 15 мая 1935 года. Его доля в перевозке пассажиров среди предприятий городского пассажирского транспорта столицы составляет 56%. Средняя дальность одной поездки в метро составляет около 14.6 км, ежедневно услугами метрополитена пользуются более 9 млн пассажиров.



Средняя эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учётом остановок) составляет около 41.61 км/ч. При этом обеспечивается высокая регулярность движения поездов с минимальным интервалом - 90 секунд.





"AK&M" от 11.12.2018