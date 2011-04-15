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11/12/2018
12:16

"Газпром нефть" получила право на разработку Лескинского лицензионного участка на Гыданском полуострове

"Газпром нефть" получила право на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородов на Лескинском лицензионном участке на Гыданском полуострове. Об этом говорится в сообщении компании.

Лескинский лицензионный участок расположен на полуострове Гыдан в Таймырском районе Красноярского края. Его территория с одной стороны граничит с Тазовским районом Ямало-Ненецкого автономного округа, а с другой - с Карским морем. Общая площадь лицензионного участка - 3.65 тыс. кв км. Геологические ресурсы нефти, согласно данным Государственного баланса запасов полезных ископаемых, составляют 110 млн т н.э. Срок действия полученной лицензии - 27 лет.

В ходе изучения потенциала нефтегазоносности Усть-Енисейской поисковой зоны "Газпром нефть" провела масштабную работу по переинтерпретации ранее собранной информации. Специалисты компании выполнили анализ результатов бурения скважин на прилегающих территориях, региональных сейсморазведочных работ и электроразведки. По внутренним оценкам экспертов компании, фактический объем запасов углеводородов на территории Лескинского участка может многократно превосходить официальные показатели.

"Газпром нефть" в 2020 году планирует закончить бурение первой поисковой скважины. Параллельно компания продолжит работу с имеющимися данными и проведет комплекс собственных полевых исследований для уточнения геологического строения участка. Гыданский полуостров отличает полное отсутствие инфраструктуры и значительная удаленность от объектов нефтегазового комплекса. Освоение актива потребует выполнениябольшого объема капитального строительства и подготовительных работ.

ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".

Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром нефть" по МСФО за 9 месяцев 2018 года выросла на 58% до 298.669 млрд руб. со 189 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 29.8% до 1.827 трлн руб. с 1.408 трлн руб., показатель EBITDA - на 56.7% до 556.473 млрд руб. с 355.131 млрд руб.

"AK&M" от 11.12.2018
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