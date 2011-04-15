Лыткаринская городская больница погасила долг по госконтракту на 28 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры Московской области.



По результатам проверки установлено, что городская больница своевременно не оплатила 71 исполненный государственный контракт, в том числе на поставку лекарственных препаратов.



По результатам проверки прокуратура города внесла руководителю медицинского учреждения представление, которое рассмотрено и удовлетворено.



В настоящее время заказчик перечислил исполнителям контрактов 28 млн руб.





"AK&M" от 11.12.2018