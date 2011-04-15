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Лыткаринская городская больница погасила долг по госконтракту на 28 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры Московской области.
По результатам проверки установлено, что городская больница своевременно не оплатила 71 исполненный государственный контракт, в том числе на поставку лекарственных препаратов.
По результатам проверки прокуратура города внесла руководителю медицинского учреждения представление, которое рассмотрено и удовлетворено.
В настоящее время заказчик перечислил исполнителям контрактов 28 млн руб.
"AK&M" от 11.12.2018