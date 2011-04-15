В начале торгов доллар может отступить в район 66.5 руб.

По итогам торгов понедельника российский рубль продемонстрировал разнонаправленное движение по отношению к основным мировым валютам. Доллар смог подняться на 0.4%, евро напротив, отступило на 0.1%, что было обусловлено динамикой пары EUR/USD на международном валютном рынке. Большую часть дня пара доллар/рубль провела в коридоре 66.15-66.55, игнорируя существенное снижение рынка энергоносителей. Однако под конец вечерней сессии, когда нефть марки Brent ушла ниже $60 за баррель, американская валюта поднялась выше 66.6 руб. Об этом говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича.



Сегодня утром для рубля сложился позитивный внешний фон. Попытки нефти марки Brent отыграть отметку $60, а также снижение индекса доллара, окажут поддержку российской валюте. В результате в начале торгов пара доллар/рубль может понести потери, отступив в район 66.5 руб. При этом, каких-то существенных движений в рубле аналитик не ожидает.



В преддверии заседания ЦБ РФ, где будет решаться вопросы по ставке и возобновлению покупок валюты во исполнение бюджетного правила, активность игроков в рубле будет пониженной. Фактор "черного золота" продолжает оставаться важным для российской валюты. Однако сейчас рубль больше реагирует на позитивные изменения котировок нефти, что обусловлено его неоцененностью относительно текущих уровней рынка энергоносителей.





"AK&M" от 11.12.2018